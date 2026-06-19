В Ярославле простятся с бывшим руководителем регионального УВД

С Анатолием Тороповым простятся 20 июня. Фото: УМВД по Ярославской области.

Прощание с генерал-майором милиции в отставке Анатолием Тороповым пройдет в субботу, 20 июня, в ДК имени Добрынина. Начало в 10 часов. Отпевание состоится в храме Леонтия Ростовского на улице Угличской в 11:30, а захоронение – в 12:00 на Воинском мемориальном кладбище Ярославля.

Анатолий Александрович Торопов скончался 18 июня на 86-м году жизни. На протяжении 13 лет – с 1983 по 1996 года – он возглавлял Ярославское Управление внутренних дел.

«За более чем 30-летнюю службу в органах внутренних дел Анатолий Александрович имел множество наград и поощрений. За безупречное выполнение служебного долга награжден орденом «Знак Почета», именным оружием, медалями. Даже после выхода на заслуженный отдых продолжал участвовать в жизни органов внутренних дел Ярославской области: делился своим богатым опытом с молодыми сотрудниками, присутствовал на значимых мероприятиях», - сказали в полиции.

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