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НовостиОбщество18 июня 2026 12:26

В Ярославской области план приватизации увеличили до 141 объекта

Власти рассказали, какие объекты планируют продать
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославской области план приватизации увеличили на 42 пункта.

В Ярославской области план приватизации увеличили на 42 пункта.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области план приватизации увеличили на 42 пункта – теперь в нем находится 141 объект. Реализовать на торгах собираются нежилые здания, помещения и имущественные комплексы в разных округах, а также более 50 новых объектов газораспределения и газопотребления.

Продать планируют гостиницу на Московском проспекте в Ярославле, тюремный замок в Тутаеве, «Дом заводчиков Лыковых» в Некрасовском, бывшее здание больницы имени Семашко в Ярославле и другие. Инвесторы также смогут приобрести недостроенные объекты в Угличе и Ярославле, помещения в Рыбинске.

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