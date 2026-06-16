Жителя Ярославской области задержали за подготовку теракта на железной дороге

Рыбинца задержали за подготовку теракта. ФОТО: УФСБ по Ярославской области

Сотрудники ярославского Управления ФСБ предотвратили теракт на железной дороге, который, по версии следствия, готовил 23-летний рыбинец. Его задержали с поличным при попытке заложить самодельное взрывное устройство.

«Гражданин был завербован при помощи шантажа за перечисление денежных средств в адрес террористической организации. Вместо обращения в правоохранительные органы, молодой человек продолжительное время выполнял поручения украинских кураторов, - сообщила официальный представитель УФСБ по Ярославской области Ольга Короткова. -Задокументированы несколько эпизодов его противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры».

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение террористического акта». Парень взят под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен