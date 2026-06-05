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НовостиОбщество5 июня 2026 10:41

В деревне под Переславлем из-за проводки сгорели два дома и баня

Пожар тушили восемь часов
Полина ВАЧНАДЗЕ
Восемь часов спасатели тушили пожар в деревне под Переславлем.

Восемь часов спасатели тушили пожар в деревне под Переславлем.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

В деревне Андреевское под Переславлем 11 спасателей восемь часов тушили крупный пожар. На улице Садовой утром 4 июня загорелись два дома и баня.

Отстоять строения не удалось. Огонь уничтожил оба дома общей площадью 150 квадратов и баню в 10 квадратов. Пострадавших, к счастью, нет

«Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети», - сказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

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