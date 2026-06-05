Ярославец, выдавая себя за девушку, шантажировал подростка его интимными фото

Ярославца задержали по подозрению в вымогательстве. ФОТО: УМВД по Республике Хакасия

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью полиции Хакасии в Ярославле задержали 29-летнего мужчину. Его подозревают в вымогательстве денег у 16-летнего подростка из Абакана.

По версии следствия, в декабре прошлого года в соцсети ярославец под видом девушки познакомился с молодым человеком. Переписка продолжилась в мессенджере и вскоре приобрела очень личный характер. Новые знакомые обменялись фотографиями интимного характера и это чуть не вышло боком парню из Хакасии.

«Через некоторое время под угрозой распространения интимных снимков неизвестные стали требовать от жителя Абакана деньги. Испугавшись, потерпевший перевел на озвученный незнакомцами счет 5 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД по Республике Хакасия.

Оперативники установили, что к вымогательству может быть причастен ярославец. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Пять тысяч рублей подозреваемый подростку вернул.

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