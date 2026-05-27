Дроппер из Новосибирска заплатит 147 тысяч ярославской пенсионерке

Заплатит пенсионерке дроппер. Фото: Георгий БРИНЧУК

77-летнюю ярославну обманули в октябре 2024 года жулики, которые представились сотрудниками Пенсионного фонда и Банка. Под предлогом защиты сбережений и получения дополнительных выплат за «советский стаж» они ввели женщину в заблуждение и убедили оформить кредит. Старушка перевела полученные в кредит 147 тысяч рублей мошенникам. Владельцем счета оказалась 29-летняя жительница города Новосибирска.

Прокуратура Кировского района Ярославля направила исковое заявление в Железнодорожный районный суд Новосибирска о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Эти требования удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило. Его исполнение поставлено прокуратурой района на контроль.