Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 15:55

В Рыбинске появятся два новых автобусных маршрута

Это позволит быстрее добираться в центр
Георгий БРИНЧУК
Жители Рыбинска ждут появления новых маршрутов.

Жители Рыбинска ждут появления новых маршрутов.

Фото: Правительство Ярославской области.

Жители Рыбинска обратились в областное правительство по поводу работы общественного транспорта. Они попросили увеличить число автобусов, которые будут делать остановку на улице Большой Казанской.

Остановочный пункт уже установлен. Сейчас из восьми маршрутов, следующих в Заволжье, на Большой Казанской останавливаются четыре. Но есть потребность дополнить этот перечень маршрутами №8т и 29. Это позволит людям без пересадок добираться от ж/д вокзала и из западной части города до центра, в том числе до Соборной площади.

Администрации Рыбинска и профильному министерству уже поручено оперативно проработать эту задачу и добавить необходимые маршруты.