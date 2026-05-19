В Рыбинске появятся два новых автобусных маршрута

Жители Рыбинска ждут появления новых маршрутов.

Жители Рыбинска обратились в областное правительство по поводу работы общественного транспорта. Они попросили увеличить число автобусов, которые будут делать остановку на улице Большой Казанской.

Остановочный пункт уже установлен. Сейчас из восьми маршрутов, следующих в Заволжье, на Большой Казанской останавливаются четыре. Но есть потребность дополнить этот перечень маршрутами №8т и 29. Это позволит людям без пересадок добираться от ж/д вокзала и из западной части города до центра, в том числе до Соборной площади.

Администрации Рыбинска и профильному министерству уже поручено оперативно проработать эту задачу и добавить необходимые маршруты.