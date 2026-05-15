Режим беспилотной опасности отменили в Ярославской области

В Ярославской области отменили режим опасности БПЛА.

В Ярославской области прозвучал отбой беспилотной опасности. Об этом в 07:30 15 мая сообщил губернатор региона.

Беспилотную опасность объявили в области в 23:55 14 мая.

По данным Министерства обороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства ПВД перехватили и уничтожили 355 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

