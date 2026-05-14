Ярославские гаишники сделали светлее 29 машин

Нарушителей убеждали выйти из тени. Фото: Госавтоинспекция Ярославской области.

В губернском городе прошел очередной рейд по борьбе с затемненными стеклами. Для выявления подобных нарушений используются специальные приборы, позволяющие определить коэффициент светопропускания.

Нарушителей выявляли в центральной части города - на Богоявленской площади. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что составлено 29 административных материалов по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ.

По закону автовладельцам в этом случае грозит штраф 50 рублей, а при отказе устранить нарушение на месте, выдается требование о прекращении противоправных действий. Невыполнение законного требования сотрудника полиции влечет за собой привлечение к административной ответственности по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, предусматривающей санкцию в виде административного ареста на срок до 15 суток. Рассматриваются такие дела судом.