Прокуратура заставила ярославских коммунальщиков починить канализацию

Канализацию починили. Фото: Прокуратура Ярославской области..

В надзорное ведомство пожаловались жильцы дома в Первомайском районе губернского города. В нарушение требований закона УК не содержала должным образом канализационную систему, которая относится к общедомовому имуществу. В квартирах жителей дома и в подвале постоянно происходили засоры канализации.

По результатам проверки прокуратура района внесла директору управляющей компании представление об устранении нарушений. По итогам его рассмотрения произведена замена неисправного оборудования и участка системы.