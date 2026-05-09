В Ярославской области установят новых медведей и информационные панели

В Ярославской области установят новые арт-объекты.

В Ярославле, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Данилове, Любиме, Рыбинске, Рыбинском округе, Тутаеве, Гаврилов-Яме, Угличе и Вятском установят 25 фигур медведей и 24 интерактивные информационные панели. Объекты разместят на популярных туристических маршрутах после благоустройства центров и общественных пространств городов и сел, сообщили в правительстве региона.

Формат размещения будет отличаться: где-то медведи и панели будут установлены рядом, образуя единую туристическую точку, а где-то отдельно. Медведи будут работать на узнаваемость и эмоциональный образ Ярославской области, а интерактивные панели – помогать путешественникам ориентироваться и открывать для себя новые маршруты.

