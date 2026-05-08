Ярославль
НовостиОбщество8 мая 2026 19:20

Медведики и интерактивные панели появятся в ярославских округах

Их установят в туристических центрах
Георгий БРИНЧУК
У каждого медведика будет свой характер.

Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве новые украшения пообещали установить к лету.

Каждый медведик будет со своим характером и особенностями, которые связаны с историей и традициями места. Медведи станут не только украшением, но и частью большого проекта по развитию пешеходных центров и туристической навигации.

Кроме фигур, установят интерактивные информационные панели, чтобы туристы смогли узнать больше о маршрутах, памятниках и достопримечательностях региона, воспользоваться сервисами портала «Визит Ярославия».

Всего регионе появятся 25 фигур медведей и 24 интерактивные панели. После завершения подготовительных работ их разместят на популярных туристических маршрутах в Переславле-Залесском, Ростове Великом, Данилове, Любиме, Рыбинске, Рыбинском округе, Тутаеве, Гаврилов-Яме, Вятском, Угличе и Ярославле.