Главам ярославских округов поручили следить за порядком на территориях

В Ярославской области вводят новую систему контроля за порядком, сказал Михаил Евраев. С мая главы округов должны каждую неделю обходить вверенную им территорию, выявлять и устранять проблемы. Например, следить, чтобы не было мусора, сломанных лавочек, негорящих фонарей и прочих недостатков, не радующих глаз

«Обычная хозяйственная работа, которая требует внимания. Результаты будем публиковать на портале правительства области и на сайтах в округах. Каждый житель сможет посмотреть, где и когда был глава, что сделано, а что нет», - предупредил губернатор.

К работе подключится областная инспекция административно-технического и госжилнадзора.

