Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 10:52

Александра Брыкина из Ярославской области борется за звание «Народный почтальон»

Почтальон обслуживает Юршинский остров, добраться до которого можно только на лодке
Полина ВАЧНАДЗЕ
Александра Бракина из Рыбинского района может стать "Народным участковым".

Александра Бракина из Рыбинского района может стать "Народным участковым".

Фото: Администрация Рыбинска.

Александра Брыкина, специалист с 35-летним стажем работы, представляет Ярославскую область в конкурсе «Земский почтальон».

Сотрудник почты обслуживает Юршинский остров, который находится на Рыбинском водохранилище. Зимой туда можно добраться по льду, а летом Александра Брыкина садится на весла и на лодке доставляет своим подопечным письма, газеты, пенсии, счета, продукты и лекарства. На острове проживают 35 человек, в основном пенсионеры. Александра Брыкина для них не просто сотрудник организации, а близкий человек, палочка-выручалочка. Поэтому женщина подала заявку и надеется на победу в номинации «Народный почтальон».

Голосование продлится до 25 мая ВКонтакте. «Народного почтальона» в результате интернет-голосования и «Лучшего земского почтальона» выберут по итогам очного финала конкурса, который состоится 5 июня в Москве.

Победитель получит приз в 250 тысяч рублей, а лучший «Народный почтальон» – 150 тысяч.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен