Александра Брыкина из Ярославской области борется за звание «Народный почтальон»

Александра Бракина из Рыбинского района может стать "Народным участковым". Фото: Администрация Рыбинска.

Александра Брыкина, специалист с 35-летним стажем работы, представляет Ярославскую область в конкурсе «Земский почтальон».

Сотрудник почты обслуживает Юршинский остров, который находится на Рыбинском водохранилище. Зимой туда можно добраться по льду, а летом Александра Брыкина садится на весла и на лодке доставляет своим подопечным письма, газеты, пенсии, счета, продукты и лекарства. На острове проживают 35 человек, в основном пенсионеры. Александра Брыкина для них не просто сотрудник организации, а близкий человек, палочка-выручалочка. Поэтому женщина подала заявку и надеется на победу в номинации «Народный почтальон».

Голосование продлится до 25 мая ВКонтакте. «Народного почтальона» в результате интернет-голосования и «Лучшего земского почтальона» выберут по итогам очного финала конкурса, который состоится 5 июня в Москве.

Победитель получит приз в 250 тысяч рублей, а лучший «Народный почтальон» – 150 тысяч.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен