В центре Ярославля появился новый арт-объект – фонари-музыканты

Фонари-музыканты стоят на улице Максимова в Ярославле. ФОТО: АО «Ярдормост»

Подрядчик – компания «Ярдормост» - показал, как меняется улица Максимова в Ярославле в процессе благоустройства.

Недалеко от филармонии появился новый арт-объект – фонари-музыканты, смонтированы обычные фонари, установлены новые люки. Вышли ан финишную прямую работы по озеленению.

Благоустройство улицы заканчивается.

«Впереди монтаж малых архитектурных форм – скамеек, урн, вазонов и гирлянд, установка фонтана, подключение объектов к электроснабжению», - рассказали в компании.

