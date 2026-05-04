Два пожара за два дня: в переславской деревне пожарные дважды тушили один дом

В Ярославской области дважды горел один дом.

Дважды за два дня пожарные тушили дом в деревне Чвашницы Переславского округа.

Первый пожар произошел утром 2 мая. На месте работали семь спасателей на трех машинах. С огнем удалось справиться только спустя восемь часов. Дом в 220 квадратов отстоять не удалось.

"Дознаватели предварительно установили, что пожар произошел из-за загоревших пауэрбанков на зарядных устройствах", - сказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Не прошло и двух дней, как спасателям снова пришлось выехать по этому же адресу. Вызов поступил около трех часов утра 4 мая. В этот раз пожар тушили восемь спасателей.

"Поврежден дом на площади в 20 квадратных метров", - сообщили в региональном МЧС.

Ни в первом пожаре, ни во втором, к счастью, никто не пострадал. Причина повторного возгорания устанавливается.

