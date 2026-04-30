НовостиОбщество30 апреля 2026 12:16

Суд отказал ярославцу в замене воинской службы на альтернативную гражданскую

Молодой человек не смог доказать, что является пацифистом
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославцу не удалось заменить военную служба на альтернативную гражданскую.

Ярославцу не удалось заменить военную служба на альтернативную гражданскую.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ярославля обратился в суд с иском о признании незаконным решения призывной комиссии, которая отказалась отправить его на альтернативную гражданскую службу вместо военной.

Молодой человек сообщил, что по своим убеждениям не может служить в армии. Он сослался на то, что в его семье насилие не допустимо, брать оружие в руки он не хочет и армию воспринимает враждебно. По словам призывника, его взгляды пацифистские и год, проведенный в форме, нанесет ему глубокие морально-психологические страдания.

В заседании было установлено, что на воинский учет истец был поставлен в 2019 году, но только спустя три года заявил о своих убеждениях. С 2020 по 2023 годы он пользовался отсрочкой в связи с учебой, а с 2024-го уклонялся от прохождения медосвидетельствования и был объявлен в розыск.

По ФЗ "Об альтернативной гражданской службе" гражданин должен обосновать, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. В этом же случае суд пришел к выводу, что нет объективных сведений об убеждениях истца.

"Суд подчеркнул, что право на замену военной службы на АГС не означает ничем не обусловленного права выбора между военной службой и АГС. Само по себе отрицательное представление гражданина о военной службе и его нежелание проходить ее не дают права на замену", - сказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

В удовлетворении иска ярославцу было отказано. Но он имеет право на обжалование этого решения.

