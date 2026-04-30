Суд отказал ярославцу в замене воинской службы на альтернативную гражданскую

Ярославцу не удалось заменить военную служба на альтернативную гражданскую.

Житель Ярославля обратился в суд с иском о признании незаконным решения призывной комиссии, которая отказалась отправить его на альтернативную гражданскую службу вместо военной.

Молодой человек сообщил, что по своим убеждениям не может служить в армии. Он сослался на то, что в его семье насилие не допустимо, брать оружие в руки он не хочет и армию воспринимает враждебно. По словам призывника, его взгляды пацифистские и год, проведенный в форме, нанесет ему глубокие морально-психологические страдания.

В заседании было установлено, что на воинский учет истец был поставлен в 2019 году, но только спустя три года заявил о своих убеждениях. С 2020 по 2023 годы он пользовался отсрочкой в связи с учебой, а с 2024-го уклонялся от прохождения медосвидетельствования и был объявлен в розыск.

По ФЗ "Об альтернативной гражданской службе" гражданин должен обосновать, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. В этом же случае суд пришел к выводу, что нет объективных сведений об убеждениях истца.

"Суд подчеркнул, что право на замену военной службы на АГС не означает ничем не обусловленного права выбора между военной службой и АГС. Само по себе отрицательное представление гражданина о военной службе и его нежелание проходить ее не дают права на замену", - сказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

В удовлетворении иска ярославцу было отказано. Но он имеет право на обжалование этого решения.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен