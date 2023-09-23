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НовостиЗдоровье23 сентября 2023 11:11

В Ярославле откроют центр трансплантации костного мозга

Центр трансплантации начнет работать в Ярославле в следующем году
Полина Вачнадзе
В Ярославле в следующем году планируют открыть центр трансплантации костного мозга.

В Ярославле в следующем году планируют открыть центр трансплантации костного мозга.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославле в следующем году планируют открыть центр трансплантации костного мозга. Этот вопрос обсудили во время визита главного внештатного гематолога Минздрава РФ Елены Паровичниковой на Всероссийский форум по онкогематологии, который проходил в областном центре.

- После получения лицензии на проведение заготовки и трансплантации костного мозга ОКБ будет направлена заявка в Минздрав России для включения медорганизации в перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, - сказал руководитель министерства здравоохранения региона Сергей Луганский.

Центр трансплантации костного мозга будет оказывать помощь не только ярославцам, но и жителям соседних регионов. Сейчас идет работа по организации на базе консультативной поликлиники областной больницы отделения с дневным стационаром по профилю "гематология".