В Ярославле откроют центр трансплантации костного мозга

В Ярославле в следующем году планируют открыть центр трансплантации костного мозга. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославле в следующем году планируют открыть центр трансплантации костного мозга. Этот вопрос обсудили во время визита главного внештатного гематолога Минздрава РФ Елены Паровичниковой на Всероссийский форум по онкогематологии, который проходил в областном центре.

- После получения лицензии на проведение заготовки и трансплантации костного мозга ОКБ будет направлена заявка в Минздрав России для включения медорганизации в перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, - сказал руководитель министерства здравоохранения региона Сергей Луганский.

Центр трансплантации костного мозга будет оказывать помощь не только ярославцам, но и жителям соседних регионов. Сейчас идет работа по организации на базе консультативной поликлиники областной больницы отделения с дневным стационаром по профилю "гематология".