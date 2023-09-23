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НовостиОбщество23 сентября 2023 7:22

Мэру Ярославля Артему Молчанову в соцсетях создали фейковый аккаунт

В соцсетях неизвестный выдает себя за мэра Ярославля Артема Молчанова
Полина Вачнадзе
Мэру Ярославля Артему Молчанову в социальных сетях создали фейковый аккаунт.

Мэру Ярославля Артему Молчанову в социальных сетях создали фейковый аккаунт.

Фото: Мэрия Ярославля

Мэру Ярославля Артему Молчанову в социальных сетях создали фейковый аккаунт.

- От знакомых приходит информация о том, что от моего имени распространяются сообщения. Мы установили, что неизвестные создали фейковый аккаунт с моим именем и фотографией, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Он попросил ярославцев быть осторожными: соблюдать цифровую безопасность и не переходить по сомнительным ссылкам. В какой именно социальной сети был создан фейк, Артем Молчанов не сообщил.

Но мошенники действуют не только от имени ярославского чиновника. В подобную ситуацию попал мэр Ельца Липецкой области Евгений Боровских.