Мэру Ярославля Артему Молчанову в соцсетях создали фейковый аккаунт

Мэру Ярославля Артему Молчанову в социальных сетях создали фейковый аккаунт. Фото: Мэрия Ярославля

Мэру Ярославля Артему Молчанову в социальных сетях создали фейковый аккаунт.

- От знакомых приходит информация о том, что от моего имени распространяются сообщения. Мы установили, что неизвестные создали фейковый аккаунт с моим именем и фотографией, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Он попросил ярославцев быть осторожными: соблюдать цифровую безопасность и не переходить по сомнительным ссылкам. В какой именно социальной сети был создан фейк, Артем Молчанов не сообщил.

Но мошенники действуют не только от имени ярославского чиновника. В подобную ситуацию попал мэр Ельца Липецкой области Евгений Боровских.