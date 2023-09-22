В Ярославле у пьющей матери забрали трехмесячного сына

В Ярославле пьющую мать трехмесячного мальчика собираются ограничить в родительских правах. Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

В Ярославле пьющую мать собираются ограничить в родительских правах.

Женщина несколько дней провела в запое, совершенно забыв о своем новорожденном сыне. По словам соседей по коммунальной квартире, трехмесячный мальчик находился без присмотра и, что самое ужасное, без еды. Если бы соседи вовремя не обратились в полицию, не известно чем закончилась бы эта история.

Сейчас малыш находится в специализированном учреждении. На его нерадивую мать составлен протокол о неисполнении ею родительских обязанностей.

- Также будет рассматриваться вопрос об ограничении матери в родительских правах, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних обращаются ко всем жителям региона и просят не игнорировать подобные ситуации, сразу же обращаться в полицию. Это может спасти жизнь ребенка.