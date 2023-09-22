Проспект Машиностроителей в Ярославле расширят в 2024 году

Расширением проспекта Машиностроителей в Ярославле подрядчик займется в следующем году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расширением проспекта Машиностроителей в Ярославле подрядчик займется в следующем году. Здесь сделают четыре полосы. На разных участках расширение будет разным, от полуметра до трех метров. Об этом в прямом эфире ЦУР рассказал мэр города Артем Молчанов.

- В этом году сделали большой объем работы, в следующем займемся расширением проезжей части, обустройством тротуаров и благоустройством, - сообщил градоначальник.

Стоимость работ по контракту – более 540 миллионов рублей.