В деревне Ярославской области заменили поврежденные опоры линии электропередач

Жители деревни Аферино Большесельского района не раз сообщали об опорах линий электропередач, представляющих опасность. Фото: Прокуратура Ярославской области

Жители деревни Аферино Большесельского района не раз сообщали об опорах линий электропередач, представляющих опасность. Некоторые опоры со временем покосились, на верхних частях возникли трещины, кроме того, открыто проложенные заземляющие проводники трансформаторной подстанции не были защищены от коррозии, а деревья, растущие рядом с проводами, давно не опиливались.

- Указанные нарушения влияли на безопасную эксплуатацию электрооборудования и бесперебойную поставку электроэнергии населению, - сообщили в прокуратуре Ярославской области, которая после публикаций в СМИ о проблеме провела проверку.

По результатам этой проверки директору энергокомпании было внесено представление об устранении нарушений. В итоге деревянные опоры, имеющие повреждения, заменили на бетонные, а опоры, имеющие наклон, привели в нормативное состояние. Кроме того, была проведена вырубка и опиловка деревьев и кустарников в охранной зоне линии электропередач.