Ярославская ветклиника проводит бесплатную стерилизацию бездомных животных

Стерилизация - это самый гуманный способ решения проблемы бездомных животных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ярославская ветеринарная клиника «Миллион друзей» проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Акция продлится до 31 декабря 2023 года. Но если лимит закончится раньше, то и акция завершится досрочно.

Стерилизация - это самый гуманный способ решения проблемы бездомных животных, а

вакцинация - способ предотвращения инфекционных заболеваний, - говорят организаторы.

Бесплатную вакцинацию и стерилизацию бездомных кошек и собак делают по двум

адресам:

- Ярославль, улица Папанина, 5а;

- Ярославль, улица Лисицына, 38.

Акция проводится благотворительным фондом «Жизнь дана на добрые дела», при поддержке Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества.

- Надоело раз за разом объяснять и доказывать всем жалельщикам-хозяевам, что кошке или собаке вообще не обязательно рожать, если животное не используется для разведения, и вы не являетесь опытным заводчиком. Важно понимать, что люди плодят бездомных животных. Именно, люди, которым жалко стерилизовать, но не жалко утопить, не жалко

поставить коробку с пищащими котятами у мусорных баков, - говорит руководитель БФ «Жизнь дана на добрые дела» Алла Волкова.

Специалисты-ветеринары в один голос твердят, что животным не нужно «рожать для здоровья». Наоборот, стерилизация и кастрация продлевают жизнь кошкам и собакам, снижают почти на 100% риск заболеваний половой системы и возникновения опухолей молочных желез и семенников.

- Стерилизованная кошка, на которую не давит инстинкт размножения вкупе с гормонами, до старости будет бодра, озорна, жизнерадостна и весела, как котенок, - говорит Алла Волкова.