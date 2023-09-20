Мусоросжигательный завод в Ярославском районе прекратит прием отходов

Мусоросжигательный завод у ярославского зоопарка прекратит прием сырья. Фото: Правительство Ярославской области

Мусоросжигательный завод у ярославского зоопарка, который занимается обезвреживанием медицинских, биологический и нефтесодержащих отходов, прекратит прием сырья. Основная установка для сжигания отходов была остановлена еще в январе 2021 года, и к настоящему времени производительность комплекса снизилась в шесть раз.

- Рассматривается вопрос вывода из промышленной эксплуатации установок сжигания отходов, - сказал директор научно-производственного центра по охране окружающей среды филиала ОАО «РЖД» Евгений Лысенко.

Комплекс у зоопарка работает с 2010 года. За 13 лет экологическое законодательство изменилось существенно, причем, в сторону ужесточения. А на завод то и дело поступали жалобы от местных жителей. Люди говорили о черном дыме, который шел от установок и загрязнял воздух.

- Решается вопрос иного использования территории, не связанного с деятельностью по обращению с отходами, – рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков. – Например, в качестве экологического кластера: здесь могут быть созданы научные лаборатории, имеющие значение для всего ЦФО.