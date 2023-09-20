Бюджет Ярославля увеличился почти на 360 миллионов рублей

На 360 миллионов рублей увеличился бюджет Ярославля.
Фото: Полина Вачнадзе
На 360 миллионов рублей увеличился бюджет Ярославля, сообщает пресс-служба городского администрации. Произошло это благодаря налогам на доходы физлиц, доходам от использования муниципального имущества, доходам от продажи земельных участков, поступлениям из вышестоящих бюджетов и оптимизации расходов.
- Средства будут направлены на несколько первостепенных направлений, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.
И пояснил, куда именно:
- на увеличение зарплат сотрудников бюджетных сфер – более 164 миллионов рублей,
- на увеличение финансирования «Горзеленхозстроя» для осенней уборки улиц – 100 миллионов,
- на строительство детского сада на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Малой Норской – 37 миллионов рублей,
- на пенсии за выслугу лет бывшим муниципальным служащим – 14 миллионов рублей,
- на приобретение частного детского сада в Красноперекопском районе – 8 миллионов рублей (70 миллионов выделит правительство региона),
- на снос расселенных аварийных домов – больше 2 миллионов,
- на благоустройство захоронений на Воинском мемориальном кладбище – более 2 миллионов.