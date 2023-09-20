В Ярославской области программу «Наши дворы» выполнили на 92%

На оперативном совещании в правительстве Ярославской области обсудили ход работ по программе «Наши дворы». Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На оперативном совещании в правительстве Ярославской области обсудили ход работ по программе «Наши дворы». План по благоустройству придомовых территорий выполнили 14 муниципальных образований: 80 из 87 дворов приведены в порядок.

- На сегодня уже 92% дворов от запланированного объема благоустроены, – сказал губернатор Михаил Евраев. – Наша задача – привести двор в порядок, передать управляющей компании, ТСЖ и потом требовать нормального содержания. УК, которые работают добросовестно, мы будем всячески помогать, недобросовестным придется уйти с рынка этих услуг.

Из 43 спортивно-игровых площадок смонтированы 38. Во дворах, которые делали в прошлом году, завершается установка освещения и ограждений.

Михаил Евраев предложил делать все бордюры в отремонтированных дворах красочными. На объектах, которые ремонтируют в этом году, покраску бордюров включат в перечень работ. Во дворах, приведенных в порядок в прошлые годы, бордюры покрасят во время субботников.

На тех придомовых территориях, где это возможно, собираются сделать беговые дорожки. Обязательное требование к каждому объекту – установка видеокамер, за обслуживание которых будут отвечать УК и ТСЖ.

В 2023 году на реализацию проекта «Наши дворы» предусмотрено 629,8 миллиона рублей. Также запланировано использование лимитов 2024 года - 630 миллионов.