Дирижер ярославского оркестра попросил отвезти на СВО ноты

Анатолий Оселков собрал для Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра целую коробку нот. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Дирижер Ярославского губернаторского симфонического оркестра Анатолий Оселков попросил общественников Народного фронта отвезти в зону СВО ноты.

- В Донецке у меня живет сестра, племянник, в Макеевке – родственники супруги. Обстрелы бесконечные. Я и сам дважды побывал под массированным обстрелом, когда приезжал в гости. Непередаваемо жутко. Поэтому нам всем нужна победа. И нет сомнений, что мы победим, – уверен Анатолий Оселков.

Он собрал для Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра Донецкой филармонии целую коробку нот. В ближайшее время этот необычный груз отправится к музыкантам.

- Пусть играют «Веселый марш» - пусть радуются, «Влюбленный солдат», чтобы не только стреляли, но и помнили о любви, сказал маэстро.