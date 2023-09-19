В Ярославле при столкновении четырех машин пострадали два человека

Авария с участием сразу четырех машин произошла на улице Республиканской в Ярославле. Фото: УМВД по Ярославской области

Авария с участием сразу четырех машин произошла у въезда на «Красный Маяк» на улице Республиканской в Ярославле. На пешеходном переходе столкнулись «Фольксваген», «БМВ», «Субару» и «Киа».

- В ДТП пострадали водители «БМВ» и «Фольксвагена», мужчины 53 и 36 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – Им назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии на Республиканской. А в соцсетях ярославцы выдвигают свои предположения.

- Похоже, что выезжали из «маяка». Кто-то сигнал светофора перепутал и в итоге авто ушла на встречную от удара. Мне так кажется. Там камер много, может выложат, - пишет в группе «Жесть Ярославль» Григорий К.

А Алексей В. предполагает, что одна из машин в этот вечер уже попадала в ДТП:

- Я ехал в 21:10 по Московскому проспекту в сторону центра, он всем дальним моргал, в «шашки» играл на большой скорости. … Пассажирская дверь была исцарапана и зеркало висело. Уже на тот момент, видимо, в кого-то или куда-то врезался…