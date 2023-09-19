Депутат муниципалитета Ярославля Александр Куташов сложил свои полномочия

Александр Куташов сложил свои полномочия депутата муниципалитета Ярославля. ФОТО: страница Александра Куташова ВКонтакте

В связи с избранием в региональное заксобрание Александр Куташов сложил свои полномочия депутата муниципалитета Ярославля. Он уже предоставил в областной избирком копию заявления.

- Благодарю за оказанное доверие на выборах депутатов в Ярославскую областную Думу 8 созыва. Впереди много работы, уверен, что вместе с вами и коллегами по депутатскому корпусу нам удастся сделать многое, - 11 сентября написал на своей странице ВКонтакте Александр Куташов.

Аналогичные заявления о сложении полномочий депутатов муниципалитета скорее всего скоро поступят от Ильи Горохова, Максима Дмитриева и Сергея Давлетова. Они были избраны в областную Думу по партийным спискам «Единой России».

Заседание муниципалитета Ярославля состоится завтра, 20 сентября.