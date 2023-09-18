В Рыбинске сбили двух человек, стоящих у припаркованной машины

Днем 17 сентября на дороге «Рыбинск – Александровская пустынь» погибла 73-летняя женщина. Фото: Сергей ГАПОН

Днем 17 сентября на дороге «Рыбинск – Александровская пустынь» погибла 73-летняя женщина.

- По предварительной информации, водитель «Ланд Крузера» совершил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ, водитель и пассажир которого находились рядом с транспортным средством, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пассажир отечественной легковушки, 73-летняя женщина, погибла на месте ДТП еще до приезда машины скорой помощи. Водителя ВАЗа с травмами госпитализировали.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства этой аварии и ее причины.