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НовостиЗвезды17 сентября 2023 13:44

Дворец Молодежи в Рыбинске откроют после ремонта в середине октября

Ремонт Дворца Молодежи в Рыбинске вышел на финишную прямую
Полина Вачнадзе
Во Дворце Молодежи Рыбинска заканчивается ремонт.

Во Дворце Молодежи Рыбинска заканчивается ремонт.

Фото: Администрация Рыбинска

Во Дворце Молодежи Рыбинска заканчивается ремонт. Подрядная организация должна завершить работы на 1 и 2 этажах, заменить пожарную сигнализацию и электропроводку к 1 октября. Торжественное открытие Дворца запланировано на середину месяца.

В обновленных помещениях установят новое музыкальное и видеопроекционное оборудование. Фойе на втором этаже можно использовать как танцевальный зал.

- На втором этаже формируем отличное пространство для коворкинга с современной библиотекой. А новое оборудование, которое приобрели для Дворца, позволит проводить на высоком уровне конференции, смотреть фильмы в хорошем качестве, - сказала заместитель главы по молодежной политике и развитию Анастасия Веселова.

Дворец молодежи оформлен в фиолетовой и зеленой гамме - это фирменные цвета Росмолодежи.