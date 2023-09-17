Дворец Молодежи в Рыбинске откроют после ремонта в середине октября

Во Дворце Молодежи Рыбинска заканчивается ремонт. Фото: Администрация Рыбинска

Во Дворце Молодежи Рыбинска заканчивается ремонт. Подрядная организация должна завершить работы на 1 и 2 этажах, заменить пожарную сигнализацию и электропроводку к 1 октября. Торжественное открытие Дворца запланировано на середину месяца.

В обновленных помещениях установят новое музыкальное и видеопроекционное оборудование. Фойе на втором этаже можно использовать как танцевальный зал.

- На втором этаже формируем отличное пространство для коворкинга с современной библиотекой. А новое оборудование, которое приобрели для Дворца, позволит проводить на высоком уровне конференции, смотреть фильмы в хорошем качестве, - сказала заместитель главы по молодежной политике и развитию Анастасия Веселова.

Дворец молодежи оформлен в фиолетовой и зеленой гамме - это фирменные цвета Росмолодежи.