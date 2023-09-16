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НовостиОбщество16 сентября 2023 15:15

На верхнем ярусе Волжской набережной Ярославля запретят проезд машин

Ограничение будет действовать 23 сентября с утра и до позднего вечера
Полина Вачнадзе
В Ярославле на верхнем ярусе Волжской набережной запретят проезд автомобилей.

В Ярославле на верхнем ярусе Волжской набережной запретят проезд автомобилей.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на верхнем ярусе Волжской набережной запретят проезд автомобилей. Ограничение будет действовать 23 сентября с 6 утра до 22:00 на участке от Советского переулка до улицы Революционной.

- Запрет вводится для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия "Музейная набережная Ярославля. Герои улиц", - сообщили в пресс-службе города.

На этом же участке набережной, то есть от Советского переулка до улицы Революционной, нельзя будет оставлять машины с 19:00 22 сентября до 22:00 23 сентября.