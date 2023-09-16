На верхнем ярусе Волжской набережной Ярославля запретят проезд машин

В Ярославле на верхнем ярусе Волжской набережной запретят проезд автомобилей. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на верхнем ярусе Волжской набережной запретят проезд автомобилей. Ограничение будет действовать 23 сентября с 6 утра до 22:00 на участке от Советского переулка до улицы Революционной.

- Запрет вводится для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия "Музейная набережная Ярославля. Герои улиц", - сообщили в пресс-службе города.

На этом же участке набережной, то есть от Советского переулка до улицы Революционной, нельзя будет оставлять машины с 19:00 22 сентября до 22:00 23 сентября.