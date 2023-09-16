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НовостиЗдоровье16 сентября 2023 13:04

В Рыбинском районе открыли два новых ФАПа

Модульные фельдшерско-акушерские пункты заработали в деревнях Завражье и Свингино
Полина Вачнадзе
Два новых ФАПа открыли в деревнях Завражье и Свингино Рыбинского района.

Два новых ФАПа открыли в деревнях Завражье и Свингино Рыбинского района.

Фото: Правительство Ярославской области

Два новых ФАПа открыли в деревнях Завражье и Свингино Рыбинского района. К каждому прикреплено более 300 пациентов, в том числе около 100 детей, проживающих в 19 населенных пунктах.

- Общая стоимость конструкций, их миллиона было направлено на закупку оборудования, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Радиус обслуживания Копосовского пункта в Завражье – пять километров. ФАПом заведует фельдшер с 33-летним стажем Марина Баскова. Солидный опыт работы, 22 года, и у ее коллеги, заведующей Свингиновским ФАПом, Ольги Загуляевой. Радиус его обслуживания – семь километров.

В этом году в Рыбинском районе планируют открыть еще два ФАПа - в дееревне Волково и поселке Шашково.