Звонница Ярославского музея-заповедника вошла в топ-10 смотровых площадок России

В топ-10 смотровых площадок России, заняв третье место, вошла звонница Ярославского музея-заповедника. ФОТО: Ярославский музей-заповедник

Сервис путешествий "Туту.ру" составил рейтинг необычных смотровых площадок России. В топ-10, заняв третье место, вошла звонница Ярославского музея-заповедника.

- Когда-то действующий в Ярославле Спасо-Преображенский мужской монастырь - теперь музей-заповедник с комплексом древнейших построек. С верхнего яруса звонницы, расположенного на высоте 32 м, открывается прекрасный вид на исторический центр Ярославля, - рассказали эксперты сервиса.

Рейтинг смотровых площадок возглавила Девичья скала в Дагестане, с которой открывается вид на горы. На втором месте - Чиркейская ГЭС, которая также находится в Дагестане.

В топ-10 вошли Торгашинский хребет в Красноярском крае, вершина Камень Черского в Иркутской области, урочище Че-Чкыш в Алтае, Роза Пик в Крансодарском крае, высота Эфа в Калининградской области, гора Машук в Ставраполье и гора Большое Богдо в Астраханской области.