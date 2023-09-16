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НовостиОбщество16 сентября 2023 7:48

В Ярославской области выписали семь штрафов за плевки на улицах

Тем, кто плевать хотел на закон, придется заплатить по 1,5 тысячи рублей
Полина Вачнадзе
В Ярославской области с 7 сентября начали штрафовать за плевание в общественных местах.

В Ярославской области с 7 сентября начали штрафовать за плевание в общественных местах.

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области с 7 сентября начали штрафовать за плевание в общественных местах. Новая норма областного административного кодекса вступила в силу еще в июле, но в течение двух месяцев длился переходный период, когда нарушителей не штрафовали, а только проводили с ними профилактические беседы. За это время было выявлено 52 случая плевания на улицах.

За первую неделю с начала применения административной ответственности зафиксировано семь правонарушений. Если человек ранее не привлекался по этой статье, то он должен заплатить 1,5 тысячи рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается в два раза.

– Нарушителей выявили сотрудники административно-технической инспекции и межведомственных комиссий во время рейдов и видеонаблюдения с помощью камер, установленных в общественных местах, – рассказала помощник губернатора Татьяна Потемкина.

Если специалисты заметили нарушителя при просмотре камер видеонаблюдения, то его данные вносятся в систему распознавания лиц - таким образом устанавливается личность человека.

Сейчас за общественным порядком на улицах, остановках, в парках и дворах следят 7 тысяч камер видеонаблюдения.