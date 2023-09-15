Рыбинск сокращает свой муниципальный долг

Рыбинск продолжает сокращать свой муниципальный долг. Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинск продолжает сокращать свой муниципальный долг, который на данный момент составляет 1 миллиард 73 миллиона рублей. На 1 января прошлого года Рыбинск был должен 1 миллиард 330 миллионов, а в 2021 году – 1 миллиард 363 миллиона.

- В июле 2023 года город досрочно за счет собственных средств погасил задолженность по бюджетному кредиту в размере 15,2 миллиона рублей. Весь 2022 год и в текущем периоде Рыбинск живет без привлечения коммерческих заимствований для городского бюджета, - сообщили в администрации города.

С 2021 года были закрыты все коммерческие кредиты на сумму в 806,5 миллиона рублей. Сейчас Рыбинск пользуется займами из областного бюджета, которые выдаются по более низкой ставке.

- Рефинансирование кредитов под лучшую процентную ставку, сокращение основного долга, воздержанная политика в отношении новых заимствований позволила значительно сократить муниципальный долг и направить высвободившиеся средства на развитие города, - пояснили в департаменте финансов. - Работать по снижению долговой нагрузки на бюджет города будем и дальше.