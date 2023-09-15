Ярославцы смогут пополнять баланс транспортных карт в режиме онлайн

Пополнить баланс транспортных карт ярославцы могут при помощи онлайн-сервисов. Фото: Правительство Ярославской области

Для ярославцев значительно упростился процесс пополнения баланса транспортных карт. Теперь положить деньги на карту можно не выходя из дома, при помощи онлайн-сервисов.

- Пополнить персонифицированную транспортную карту без комиссии можно с помощью онлайн-сервисов Сбербанка в разделе «Платежи» – «Транспорт» – «Транспортные карты» – «Транспорт Ярославль», - пояснили в правительстве Ярославской области. - С комиссией услуга доступна на интернет-ресурсе https://mykassa.ru в разделе «Проездной билет, г. Ярославль».

Продолжат работать и привычные пункты пополнения. Они находятся на автовокзале Ярославля, в автобусных кассах вокзала Ярославль Главный, на автостанциях в Рыбинске, Угличе, Ростове, Гаврилов-Яме, Переславле-Залесском, Большом Селе, в отделениях связи Почты России, в кассах отделений Сбербанка, в пунктах оплаты «ТНС Энерго». Также пополнить баланс можно в пунктах оплаты ИРЦ и Расчетно-процессинговых систем в Рыбинске и пунктах оплаты ЕРЦ в Ростове.