В рамках премии Successful Ladies Awards наградили лучших в сфере бизнеса, науки, творчества и спорта

К участию в конкурсе допускались женщины со всего мира старше 18 лет вне зависимости от национальности и семейного положения. Организатором выступила Продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой.

Оценивало конкурсанток компетентное жюри: главный редактор телеканала «Моя Планета», старший преподаватель журфака МГУ Роман Лобашов, предприниматель, основатель и руководитель компании «Гладиум» Дмитрий Курской, генеральный директор и совладелец ГК Кузьмиха Александр Исайченко, певица, автор и исполнитель, участница фестиваля «Жара» Наталья Которева, эксперт по маркетингу и бизнес стратегии Дарья Трунова, предприниматель, член Экспертного совета по ВЭД ГД РФ, Президент Российского отраслевого Союза производителей и предпринимателей «Красота и здоровье нации», организатор выставки-форума «Бьюти событие «Сделано в России» Римма Вагапова, основатель и руководитель собственного салона красоты ZFLAT, бизнес-эксперт в бьют-индустрии Роман Хрипков, телеведущая, журналист Юлия Минаковская, предприниматель, основатель сети салонов красоты «Модные люди» Наталья Беднякова, мастер и тренер по наращиванию ресниц Лиана Хавпачева.

– Наша миссия – объединять женщин со всего мира, помогать им проявить себя, получить признание и известность, найти новых клиентов, деловых партнеров, инвесторов, так определила задачу мероприятия организатор Successful Ladies Awards Яна Кутуева

Оргкомитет получил более 2 тысяч заявок из 30 стран мира. Что касается России, то участницы были из всех регионов страны, в том числе из Пензы и других городов. В итоге победительницами стали: Анна Троцевская – «Лучший преподаватель английского языка», Роза Азибаева – «Основатель косметологической клиники с лучшим уровнем сервиса», Мария Гурьева – «Лучший эксперт в сфере онлайн образования», Дарья Мещерякова – «Владелец лучшей студии маникюра, педикюра и Brow Bar», Александра Клоц – «Основатель лучшего агентства по маркетингу, рекламе и пиару», Елизавета Цыкунова – «Лучший предприниматель в сфере HoReCa», Зера Черешнева – «Лучший руководитель в сфере IT и маркетинга», Ирина Митрошкина – «Лучший предприниматель в сфере бьюти», Мария Масленникова – «Лучший руководитель в сфере финансов и инвестиций», Марта Леман – «Лучший топ-менеджер», Татьяна Конева – «Лучший директор по персоналу», Арина Чак – «Лучшая акушерка и основатель НКО», Виктория Салтыкова – «Лучший предприниматель в сфере генеалогии», Вита Носова – «Основатель лучшего бренда косметики», Лола Шурыгина – «Основатель лучшей частной школы для детей».

Также награды получили звезды: Наталья Власова – «Лучшая певица», Елена Захарова – «Лучшая театральная актриса», Ольга Кабо – «Самая стильная актриса», Алла Шишкина – «Лучший предприниматель в сфере спорта», Анастасия Татарева – «Лучшая гимнастка», Евгения Тарасова – «Лучшая спортсменка».

Для гостей премии была подготовлена яркая концертная программа. На церемонии выступили: Наталья Которева, Максим Заяц, Анастасия Неонова, Анастасия Гладилина, Даяна Брют, Yadrin, Ольга Стая, Ринат Хуззятов, Lapina и LYUDMI. Кроме того, Наталья Власова презентовала свой новый хит «Любовь» и исполнила популярную во все времена песню «Я у твоих ног». А Ольга Кабо прочла невероятно пронзительное стихотворение Северянина «Это было у моря».

Среди гостей мероприятия были певица, актриса Настя Годунова, певица, актриса, модель Таша Белая, стилист Ольга Кордевич. Организаторы выражают благодарность фотографам церемонии – Евгению Жуковскому, Екатерине Потаповой, Анастасии Ковcки.