В Рыбинске 19 сентября пройдет Арт-спорт «Фест» Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 19 сентября пройдет Арт-спорт «Фест». Все желающие могут придти на стадион «Метеор», чтобы активно провести время и поучаствовать в мастер-классах.

Публикуем программу мероприятий:

- с 14:00 до 18:30 - мастер-класса по граффити от художников фестиваля Ярстритарт;

- с 14:00 до 17:00 - арт-игра «Живописная вертушка»; мастер-класс по креативной технике рисования (губки, жидкое мыло, шнурки), мастер-класс по шаговому рисованию для детей, молодежи и взрослых, мастер-класс по кастомизации одежды (вторя жизнь ваших вещей);

- с 17:00 до 18:00 - городской фестиваль здорового образа жизни «Добавь движения», мастер-класс по армрестлингу и гиревому спорту;

- с 17:30 до 18:30 - спортивно-социальная акция «Всемирный день подтягиваний».