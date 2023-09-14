Автомобилисты Ярославля просят изменить дорожную разметку на Богоявленской площади. По словам водителей, существующая разметка только создает путаницу и приводит к авариям. - Уже порядком надоела ситуация с выездом с улицы Комсомольской на кольцо Богоявленской площади. Разметка там нанесена только до линии «стоп» перед пешеходным светофором. А далее три полосы сходятся в две, что приводит к аварийным ситуациям, - пишет автор поста в группе «Подслушано у водителей Ярославль» ВКонтакте. - Там ширины на четыре полосы хватит. Разметка на три полосы, потом 5 метров нет разметки, потом пешеходный переход, а затем опять разметка на три полосы. Сложно, - соглашается Иван К. Тем, кому непросто сориентироваться, просят департамент городского хозяйства мэрии Ярославля принять меры. Но многие водители, не видят проблемы и советуют другим автовладельцам просто быть внимательнее на дороге.