В Рыбинске 30 сентября пройдет экоакция «Зеленый автобус» Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 30 сентября пройдет экоакция «Зеленый автобус». Четыре часа подряд автобус будет ездить по Рыбинску и принимать от всех желающих вторсырье: металлы, макулатуру, ПЭТ-бутылки (в том числе из-под растительного масла), фольгу, пластик и пленку с маркировкой 2 и 4, стекло, коробки от сока и молока.

- Экоакция будет благотворительной. Все вырученные средства экологисты переведут 12-летнему Ярославу Торбину. Мальчик уже пять лет борется со страшным онкозаболеванием — нейролейкозом и нуждается в срочном дорогостоящем лечении за рубежом (сумма сбора — более 51 миллион рублей), - сообщили в администрации Рыбинска.