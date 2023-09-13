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НовостиОбщество13 сентября 2023 12:12

В Тутаеве Ярославской области началось строительство ледовой арены

«Ледовая Арена» будет находиться на улице Комсомольской в Тутаеве
Полина Вачнадзе
В Тутаеве началось строительство ледовой арены. ФОТО: страница Андрея Фирулева ВКонтакте

В Тутаеве началось строительство ледовой арены. ФОТО: страница Андрея Фирулева ВКонтакте

МКУ «Центр контрактных отношений Тутаевского МР» подал в инспекцию государственного строительного надзора извещение о начале работ над ледовой ареной. Спортивный комплекс будет находиться на улице Комсомольской в МКР 11 Тутаева.

На первом этаже арены разместят хоккейное поле с искусственным льдом, трибуны, пост охраны, кассы, гардероб, раздевалки, кладовые, санузлы и душевые. Также там будут находиться мастерская для заточки коньков, прокат инвентаря, тренерская и медкабинеты.

На втором этаже оборудуют фитнесс-зал, раздевалки, душевые, санузлы, буфет, административно-бытовые помещения персонала.

Ледовая арена будет оснащена всем необходимым для маломобильных посетителей.