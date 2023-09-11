В Ярославле на улице Бабича завершили ремонт двора Фото: Мэрия Ярославля

В Дзержинском районе Ярославля на улице Бабича завершили ремонт двора. Для местных жителей созданы парковку и тротуары, установлены лавочки и контейнерная площадка. Помимо этого, оборудована новая детская площадка.

— От имени всех жителей близлежащих домов хотим сказать спасибо тем, благодаря кому ремонт состоялся. Получилось замечательно! Работы закончили вовремя, раньше по осени дорожки к подъездам размывало дождями: приходилось обходить глубокие лужи, выбирать «островочки» почище, на ботинках тащили домой всю грязь с улицы. Благодаря ремонту таких проблем больше не будет, может будет добраться домой без ежедневных приключений. На площадке уже веселятся дети, поставили отличные лавочки — всем довольны, — рассказала жительница дома №9к5 Марина Сотникова.