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НовостиОбщество11 сентября 2023 11:41

В Рыбинске ремонт мемориала «Огонь славы» планируют завершить в конце сентября

Все работы уже близятся к финалу
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске ремонт мемориала «Огонь славы» планируют завершить в конце сентября

В Рыбинске ремонт мемориала «Огонь славы» планируют завершить в конце сентября

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске ремонт мемориала «Огонь славы» планируют завершить в конце сентября. Все работы уже близятся к финалу. Капитальный ремонт мемориала начался еще в июне. При демонтаже плит выяснилось, что проект придется доработать. Из-за этого работы затянулись.

- Проект доработали. Чтобы сделать хорошо и надолго. Подрядчикам осталось выполнить работы по уклонообразующей верхней стяжке, гидроизоляции плиты и верхних лестниц, облицевать гранитом ступени, верхнюю плиту и парапеты. Гранит используем полированный и термообработанный в той же цветовой гамме, которая была до этого, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.