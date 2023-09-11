В Рыбинске ремонт мемориала «Огонь славы» планируют завершить в конце сентября Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске ремонт мемориала «Огонь славы» планируют завершить в конце сентября. Все работы уже близятся к финалу. Капитальный ремонт мемориала начался еще в июне. При демонтаже плит выяснилось, что проект придется доработать. Из-за этого работы затянулись.

- Проект доработали. Чтобы сделать хорошо и надолго. Подрядчикам осталось выполнить работы по уклонообразующей верхней стяжке, гидроизоляции плиты и верхних лестниц, облицевать гранитом ступени, верхнюю плиту и парапеты. Гранит используем полированный и термообработанный в той же цветовой гамме, которая была до этого, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.