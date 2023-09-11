В Ярославской области для всех желающих откроют больше 200 школьных стадионов Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области для всех желающих откроют больше 200 школьных стадионов. Сделать это планируют в ближайшее время. Спортивные площадки будут открыты для свободного посещения после конца учебного дня.

– У нас в Ярославской области появится более 200 площадок и стадионов в течение ближайших нескольких месяцев. Это будет сделано путем очень простого решения: мы все школьные стадионы и спортивные площадки после окончания учебного дня открываем для всех жителей, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Сейчас эти объекты закрыты, а жители спрашивают: когда же у нас будет построена спортплощадка? И это при том, что рядом стоит стадион или есть площадка на территории ближайшей школы.

Также на стадионах установят камеры видеонаблюдения и ограждения.