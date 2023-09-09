В Ярославле больше недели ищут 47-летнего мужчину

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле больше недели ищут 47-летнего Юрия Бритвина. Последний раз его видели 30 августа, с того момента родные о нем ничего не знают.

Приметы пропавшего: на вид 47-50 лет, рост 165 сантиметров, среднее телосложение и русые волосы.

Во что был одет мужчина – неизвестно.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.