В Ярославской области будут судить водителя, который устроил смертельное ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле житель Московской области обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

В июле прошлого года мужчина ехал на своей машине по трассе «Холмогоры». В районе Переславля он разогнался, вылетел на встречку и врезался в легковушку, которая ехала в противоположную сторону.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое человек, из них 7- летняя девочка, двое других пассажиров получили тяжкий вред здоровью. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.