В Ярославле отремонтируют монумент «Паруса молодости» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в сквере «Встреча» начали реконструкцию памятного знака в честь 100-летия ВЛКСМ «Паруса молодости». Монумент открыли пять лет назад – 26 октября 2018 года. Композицию создали по инициативе ветеранов комсомола и депутатов Ярославской областной Думы.

-Авторами стали ярославские художники Леонид и Елизавета Малафеевские. Конструкция состоит из 1800 неповторяющихся металлических деталей и выполнена в форме трех парусов, - рассказали в мэрии города.