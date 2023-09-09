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НовостиОбщество9 сентября 2023 14:02

В Ярославле отремонтируют монумент «Паруса молодости»

Реконструкция памятного знака уже началась
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле отремонтируют монумент «Паруса молодости»

В Ярославле отремонтируют монумент «Паруса молодости»

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в сквере «Встреча» начали реконструкцию памятного знака в честь 100-летия ВЛКСМ «Паруса молодости». Монумент открыли пять лет назад – 26 октября 2018 года. Композицию создали по инициативе ветеранов комсомола и депутатов Ярославской областной Думы.

-Авторами стали ярославские художники Леонид и Елизавета Малафеевские. Конструкция состоит из 1800 неповторяющихся металлических деталей и выполнена в форме трех парусов, - рассказали в мэрии города.