На улице Чайковского в Ярославле провалился асфальт

В Ярославле на улице Чайковского провалился асфальт. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле на улице Чайковского провалился асфальт. Огромную дыру посреди проезжей части сфотографировали, снимки выложили в местные паблики.

- Погодите-погодите, дайте угадаю – через час туда въедет желтый автобус, - пишет в группе «Подслушано в Ярославле» Максим Д.

- Метро роют, - комментирует ЧП Динар О.

- .. себе провал. А ограждение где? – спрашивает Сергей К.

По мнению ярославцев, скоро похожие провалы появятся и на других улицах города – Первомайской, Комсомольской и проспекте Толбухина. Причина – плохое качество ремонта.

- На Трефолева тоже пара-тройка воронок есть, ждем, когда откроется «портал», - пишет в группе «Жесть Ярославль» Алексей М.