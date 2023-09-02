В ярославских больницах откроются кабинеты психологической помощи

В девяти больницах Ярославской области будут оказывать психологическую помощь. Фото: Ксения Высотина

В девяти больницах Ярославской области будут оказывать психологическую помощь. Об этом со ссылкой на региональное министерство здравоохранения сообщает издание YarNews. Кабинеты медико-психологического консультирования откроют на базе имеющихся пунктов медицинских психологов.

В Ярославле получить помощь психологов можно будет в областной психиатрической больнице, клинических больницах №№2, 3 и 9, а также в Центральной городской больнице.

Кабинеты психологов откроются в Рыбинской горбольнице №1, ЦРБ Данилова, Переславля и Тутаева.